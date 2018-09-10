Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: And olsun ki Biz Mûsâ’yı ap açık mu’cizelerimizle Firavun ve ehline gönderdik. O, “Ben Âlemlerin Rabbinin elçisiyim” dedi. Zuhruf Sûresi: 46 HADİS: Herşeyin bir zekâtı vardır. Bedenin zekâtı da oruçtur. Camiü’s-Sağir, Hadis No: 7314

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