Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Mûsâ kendilerine mucizelerimizi getirdiğinde onlar buna güldüler. Zuhruf Sûresi: 47 HADİS: Herşeyin bir zekâtı vardır. Evin zekâtı da misâfir ağırlanan odasıdır. Camiü’s-Sağir, Hadis No: 7315

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