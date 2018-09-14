Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Azâbı onlardan kaldırdığımızda ise sözlerinden dönüveriyorlardı. Zuhruf Sûresi: 50 HADİS: Her şeyin bir anahtarı vardır. Cennetin anahtarı da yoksul ve fakirleri sevmektir. Camiü’s-Sağir, No: 7322

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