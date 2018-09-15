Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Firavun kavmine seslenerek “Ey kavmim,” dedi. “Mısır mülkü ve sarayımın altından akan şu nehirler benim değil mi? Görmüyor musunuz? Zuhruf Sûresi: 51 HADİS: Her peygamberin Cennette bir arkadaşı vardır. Benim arkadaşım da Osman ibni Affan’dır. Camiü’s-Sağir, No: 7332

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