Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: “Ben merâmını anlatmaktan âciz şu zavallıdan daha hayırlı değil miyim?” Zuhruf Sûresi: 52 HADİS: İmam ve müezzine kendileriyle beraber namaz kılan cemaatin sevabı kadar sevap vardır. Camiü’s-Sağir, No: 7334

Okunma Sayısı: 65

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.