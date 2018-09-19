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19 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Günün Ayet ve Hadisi

19 Eylül 2018, Çarşamba
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Nihâyet Bizim gazabımıza müstehak olduklarında hak ettikleri cezâyı verdik ve hepsini boğuverdik.

Zuhruf Suresi 55

HADİS:

Cehennemin bir kapısı vardır ki, oradan sadece Allah'ı kızdırarak öfkelerini dindirenler girecektir.

Camiü's-Sağir  Hadis No: 7354

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