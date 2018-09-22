Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

“Bizim ilâhlarımız mı daha hayırlı, yoksa Îsâ’mı?” dediler. Bu misâli sırf seninle mücâdele etmek için verdiler. Doğrusu onlar pek düşman bir topluluktur.

Zuhruf Sûresi: 58

HADİS:

Allah kendisini yarattığından beri ölümden daha sıkıntılı birşeyle karşılaşmamıştır. Ölüm ise kendisinden sonra başa gelecek şeylerden daha hafiftir.

Camiü’s-Sağir, No: 7367