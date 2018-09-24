Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Eğer dileseydik, Biz yeryüzünde sizin yerinizi alacak melekler yaratırdık. Zuhruf Suresi 60 HADİS: Aziz ve Celil olan Rabbim beni Mî’raca çıkardığında demirden tırnaklarla, yüzlerini ve gözlerini tırmalayan bir topluluğa rastladım. Cebrail’e dedim ki: “Bunlar kimlerdir?” Şöyle dedi: “Bunlar gıybet ederek insanların etlerini yiyen ve onların şereflerine dil uzatanlardır.” Cami's-Sağir Hadis No: 7378

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