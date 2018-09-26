Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Sakın şeytan sizi doğru yoldan alıkoymasın. Muhakkak ki o sizin apaçık düşmanınızdır. Zuhruf Suresi 61 HADİS: Ömer Müslüman olunca Cebrail bana gelerek, “Gök ehli Ömer’in Müslüman olmasıyla sevindi” dedi. Cami's-Sağir Hadis No: 7377

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