Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Sonra aralarında çeşitli fırkalar çıkıp Îsâ hakkında ayrılığa düştüler. Pek acı bir günün azâbı yüzünden o zâlimlere yazıklar olsun. Zuhruf Suresi: 65 HADİS: Mü’min, Cennete kavuşuncaya kadar kulağına gelen hayırlı sözlere doymaz. Camiü’s-Sağir, No: 7390

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