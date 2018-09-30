Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Onlar, hiç ummadıkları bir sırada kıyâmetin ansızın başlarına gelmesinden başka birşey beklemiyorlar. Zuhruf Suresi 66 HADİS: İdâresini bir kadına havale eden bir millet asla iflah olmaz. Camiü's-Sağir Hadis No: 7393

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