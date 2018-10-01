Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: O gün dostlar birbirine düşman kesilir-ancak Allah’ın emir ve yasaklarına karşı gelmekten sakınanlar müstesnâ. Zuhruf Suresi 67 HADİS: İnsanlar müstehak olmadıkça helâk olmazlar. Camiü's-Sağir Hadis No: 7398

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