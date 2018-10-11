Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Yoksa onlar Peygambere karşı bir tuzak kurmayı mı kararlaştırdılar? Biz de onların tuzaklarını boşa çıkarıp cezâlarını vermeye kararlıyız. Zuhruf Suresi 79 HADİS: Dünya hakkında benim bildiğimi bilseydiniz ona karşı rahat olurdunuz. Camiü's-Sağir Hadis No: 7442

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