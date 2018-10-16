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16 EKİM 2018 SALI - YIL: 49

Günün Ayet ve Hadisi

16 Ekim 2018, Salı
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Veya sırlarını ve fısıltılarını işitmediğimizi mi sanıyorlar? Elbette işitiyoruz; yanlarındaki meleklerimiz de onların herşeyini kaydediyorlar.

Zuhruf suresi 80

HADİS:

Eğer birinci saftaki sevabı bilseydiniz, oraya ancak kur’a ile geçerdiniz.

Camiü's-Sağir Hadis No: 7444

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