Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. Hâ mim. Apaçık bir kitaba yemin olsun ki, Biz onu mübârek bir gecede indirdik. Biz onunla insanları sakındırırız.



Duhân Sûresi: 1-3

HADİS:

Eğer sadaka yerine ulaşıncaya kadar yüz kişinin elinden geçse, hepsine ilk verenin sevabı kadar sevap yazılır. Onun sevabından da hiçbir şey eksilmez.

Camiü's-Sağir Hadis No: 7492