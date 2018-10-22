22 Ekim 2018, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. Hâ mim. Apaçık bir kitaba yemin olsun ki, Biz onu mübârek bir gecede indirdik. Biz onunla insanları sakındırırız.
Duhân Sûresi: 1-3
HADİS:
Eğer sadaka yerine ulaşıncaya kadar yüz kişinin elinden geçse, hepsine ilk verenin sevabı kadar sevap yazılır. Onun sevabından da hiçbir şey eksilmez.
Camiü's-Sağir Hadis No: 7492
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