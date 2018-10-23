Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

4-6. O mübârek gecede her hikmetli iş katımızdan bir emirle ayırd edilir. Biz, Rabbinden bir rahmet eseri olarak peygamberler göndeririz. Şüphesiz ki O herşeyi hakkıyla işitir, herşeyi hakkıyla bilir.

Duhân Suresi 4-6

HADİS:

Eğer mü'min Allah katındaki azabı bilseydi, hiç kimse Cennete girmeyi ümit etmezdi. Eğer kâfir Allah katındaki rahmeti bilseydi, hiç kimse Cennete girmekten ümidini kesmezdi.

Camiü's-Sağir Hadis No: 7499