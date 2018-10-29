Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Onlar nerede, öğüt almak nerede? Kendilerini Allah'ın azâbından açıkça sakındıran bir peygamber onlara gelmişti. Duhân Suresi 13 HADİS: Öyle bir zaman gelecektir ki, Faiz yemeyen hiçkimse kalmayacaktır. Yemese bile tozu bulaşacaktır. Camiü's-Sağir Hadis No: 7505

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