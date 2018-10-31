Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Biz o büyük şiddetle çarptığımız gün mutlaka intikamımızı alırız. Duhân Suresi 16 HADİS: Biriniz en küçük günahı sebebiyle dahi cezalandırılacağından korksun.

Camiü's-Sağir Hadis No: 7551

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