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1 KASIM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Günün Ayet ve Hadisi

01 Kasım 2018, Perşembe
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

And olsun ki, onlardan evvel Firavun kavmini de imtihan etmiştik. Onlara pek şerefli bir peygamber geldi ve dedi ki: “Esaretiniz altındaki Allah’ın kullarını bana teslim edin. Ben size gönderilmiş emin bir peygamberim.

Duhân Suresi 17

HADİS:

Biriniz yanındaki iki melekten, salih iki komşusundan utandığı gibi utansın [da günah işlemesin]. Çünkü onlar gece gündüz kendisiyle beraberdir.

Camiü's-Sağir Hadis No: 7565

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