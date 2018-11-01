01 Kasım 2018, Perşembe
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
And olsun ki, onlardan evvel Firavun kavmini de imtihan etmiştik. Onlara pek şerefli bir peygamber geldi ve dedi ki: “Esaretiniz altındaki Allah’ın kullarını bana teslim edin. Ben size gönderilmiş emin bir peygamberim.
Duhân Suresi 17
HADİS:
Biriniz yanındaki iki melekten, salih iki komşusundan utandığı gibi utansın [da günah işlemesin]. Çünkü onlar gece gündüz kendisiyle beraberdir.
Camiü's-Sağir Hadis No: 7565
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