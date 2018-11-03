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3 KASIM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Günün Ayet ve Hadisi

03 Kasım 2018, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

“Allah’a karşı büyüklük taslamayın. Ben size apaçık bir delil getirdim. Beni taşlamanıza karşı Rabbim ve Rabbiniz olan Allah’a sığınırım.”

Duhân Suresi 19-20

HADİS:

Abdullah ibni Cerad Resul-i Ekrem Efendimizin (asm) şöyle buyurduklarını rivayet ediyor: Gerçek âmâ baş gözü görmeyen değil, asıl âmâ kalb gözü görmeyendir.

Camiü's-Sağir Hadis No: 7569

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