Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: “Denizde açılan yolları kendi haline bırak. Çünkü onlar boğulmaya mahkûm bir ordudur.” Duhân Suresi 24 HADİS: Gerçek pehlivan, rakibini yere çalan değildir. Gerçek pehlivan, öfkelendiğinde kendisine hâkim olandır. Camiü's-Sağir Hadis No: 7577

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