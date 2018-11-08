Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: And olsun ki Biz İsrailoğullarını Firavunun o alçaltıcı azâbından kurtarmıştık. Şüphesiz o haddini aşanlardan bir zorba idi. Duhân Suresi 30-31 HADİS: Yanıbaşında komşusu aç iken doya doya yiyen kişi, gerçek mü’min değildir. Camiü's-Sağir Hadis No: 7583

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