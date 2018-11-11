Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Şimdi bunlar diyor ki: “Biz bir defa öldükten sonra tekrar diriltilecek değiliz. Duhân Suresi 34-35 HADİS: Duyduğu sıkıntı verici sözlere karşı Allah’tan daha sabırlı hiç kimse yoktur. İnsanlar O’na evlât isnad ediyorlar, O’na ortak koşuyorlar da O buna rağmen onlara afiyet veriyor ve onları rızıklandırıyor. Camiü's-Sağir Hadis No: 7592

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