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18 KASIM 2018 PAZAR - YIL: 49

Günün Ayet ve Hadisi

18 Kasım 2018, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Ancak Allah'ın rahmet ettiği kimse müstesnâdır. Şüphesiz ki Onun kudreti herşeye galiptir ve O çok bağışlayıcıdır.

Duhân Suresi 42

HADİS:

“Lâ ilâhe illâllah” diyenler için ne ölüm ânında, ne kabirde, ne de mahşer gününde yalnızlık ve ürküntü yoktur. İsrâfil diriliş için “sur”a üflediğinde ânında topraktan başlarını kaldırıp “Bizden üzüntüyü gideren Allah'a hamd olsun” dediklerini görür gibiyim.

Camiü's-Sağir Hadis No: 7620

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