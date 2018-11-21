Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Tad bakalım, sen çok aziz ve şerefli bir kimseydin! İşte bu şüphe edip durduğunuz şeydir. Duhân Sûresi: 49-50 HADİS: Dîni ölçüyü tanımayarak [açıktan] günah işleyen kimsenin ardından konuşmak gıybet değildir. Camiü’s-Sağir, No: 7650

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