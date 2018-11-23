Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: İnce ipekten ve parlak atlastan elbiseler giyinip karşılıklı otururlar. Duhân Sûresi: 53 HADİS: Müslümanı aldatan, ona zarar veren ve ona hile yapan bizden değildir. Camiü’s-Sağir, No: 7688

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