Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Kendi yaratılışınızda ve Allah’ın yeryüzüne yaydığı canlılarda kesin olarak inanan bir topluluk için deliller vardır. Câsiye Sûresi: 4 HADİS: Kişi uyumak istediğinde şöyle duâ etsin: “Allah’a iman ettim, sahte tanrıları inkâr ettim. Allah’ın va’di haktır. Peygamberler doğru söylemişlerdir. Allah’ım, bu gece hayırlı olanın dışında herhangi birşeyle karşılaşmaktan Sana sığınırım.” Camiü's-Sağir Hadis No: 7616

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