Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

And olsun ki Biz İsrailoğullarına kitap, hikmet ve peygamberlik verdik, onları helâl ve temiz rızıklarla rızıklandık ve kendi zamanlarındaki diğer milletlere üstün kıldık.

Câsiye Suresi 16

HADİS:

Bir topluluk Allah’ın evlerinden birinde toplanır, Allah’ın kitabını okur, aralarında müzakere ederlerse, mutlaka üzerlerine manevî bir huzur iner, kendilerini rahmet kaplar, melekler kuşatır, Allah da katındaki melekler arasında onları anar.

Camiü's-Sağir Hadis No: 7776