Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Onlara din hususunda ve Âhirzaman Peygamberinin vasıfları hakkında apaçık deliller de verdik. Fakat onlar, kendilerine ilim ulaştıktan sonra, sırf aralarındaki haset ve ihtiras yüzünden ihtilâfa düştükleri şey hakkında kıyâmet günü aralarında hüküm verecektir

Câsiye Suresi 17

HADİS:

Bir topluluk Allah’ı anmak üzere toplanırsa, dağıldıklarında onlara, “Günahlarınız bağışlanmış olarak kalkınız” denilir.

Camiü's-Sağir Hadis No: 7777