Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Seni yurdundan çıkaran bu beldeden daha kuvvetli nice beldeler vardı ki Biz onları helâk ettik; hiçbir yardımcıları da olmadı.

Muhammed Suresi 13

HADİS:

Gökte hiçbir melek yoktur ki Ömer'e saygı duymasın. Yerde hiçbir şeytan yoktur ki, Ömer'den korkmasın.

Camiü's-Sağir Hadis No: 7954