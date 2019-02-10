10 Şubat 2019, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Seni yurdundan çıkaran bu beldeden daha kuvvetli nice beldeler vardı ki Biz onları helâk ettik; hiçbir yardımcıları da olmadı.
Muhammed Suresi 13
HADİS:
Gökte hiçbir melek yoktur ki Ömer'e saygı duymasın. Yerde hiçbir şeytan yoktur ki, Ömer'den korkmasın.
Camiü's-Sağir Hadis No: 7954
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