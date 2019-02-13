Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Onlar kıyâmetin ansızın başlarına gelmesinden başka birşeyi mi bekliyorlar? Onun alâmetleri gelmiştir. Kıyâmet gelip çattığında ibret almaları neye yarar? Muhammed Suresi 18 HADİS: Ebu Bekir ve Ömer'i ben öne geçirmedim, onları Allah öne geçirdi. Camiü's-Sağir Hadis No: 7960

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