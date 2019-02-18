Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: İşte Allah'ın rahmetinden uzaklaştırdığı ve kulaklarını sağır, gözlerini kör ettiği kimseler onlardır. Muhammed Suresi 23 HADİS: Din kardeşinin yüzüne karşı söylemediğin şeyi ardından söylemen gıybettir. Camiü's-Sağir Hadis No: 7972

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