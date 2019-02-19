Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Doğru yol kendilerine belli olduktan sonra tekrar inkâra dönenlere yaptıklarını şeytan hoş göstermiş ve boş hayallerle onları avutmuştur. Muhammed Suresi 25 HADİS: Cimrilik gibi İslâmı mahveden hiçbir şey yoktur. Camiü's-Sağir Hadis No: 7978

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