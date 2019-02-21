Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Melekler yüzlerine ve arkalarına vura vura canlarını alırken onların hali ne olacak? Muhammed Suresi 27 HADİS: Ölen herkes pişmanlık duyar: İyi ise daha fazla iyilik yapmadığına; kötü ise kötülüğü niçin bırakmadığına pişman olur. Camiü's-Sağir Hadis No: 7987

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