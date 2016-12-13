Günün Osmanlıca Vecizesi

Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر أنا اينجه بر ألف، بر تل، فرضى بر خط ايكن، ماهيتى بيلينمزسه، تستّر طوپراغى آلتنده نشو و نما بولور؛ گيتدكجه قالينلاشير. وجودِ إنسانڭ هر طرفنه ياييلير. قوجه بر أژدرها گبى، وجودِ إنسانى بلع ايدر Nurdan Katreler Ene ince bir elif, bir tel, farazî bir hat iken, mahiyeti bilinmezse, tesettür toprağı altında neşvünemâ bulur; gittikçe kalınlaşır. Vücud-u insanın her tarafına yayılır. Koca bir ejderha gibi, vücud-u insanı bel' eder. (Sözler, Otuzuncu Söz)

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