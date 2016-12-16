Günün Osmanlıca Vecizesi

Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر برنجى سوزده دينلديگى و إثبات ايديلديگى گبى؛ هر شى بسم اﷲ دير. ايشته بتون موجودات گبى هر بر ذرّه و ذرّاتڭ هر بر طائفه‌سى و مخصوص هر بر جماعتى، لسانِ حال ايله بسم اﷲ دير، حركت ايدر. Nurdan Katreler Birinci Sözde denildiği ve ispat edildiği gibi, her şey Bismillâh der. İşte, bütün mevcudat gibi, herbir zerre ve zerrâtın herbir taifesi ve mahsus herbir cemaati, lisan-ı hâl ile Bismillâh der, hareket eder. Otuzuncu Söz (İkinci Maksat)

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