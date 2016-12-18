Günün Osmanlıca Vecizesi

Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر

مادام شو كائنات و موجودات وار و ايچنده أفعال و ايجاد وار. هم مادام منتظم بر فعل، فاعلسز اولماز. معنيدار بر كتاب، كاتبسز اولماز. صنعتلى بر نقش، نقّاشسز اولماز. ألبته شو كائناتى طولديران أفعالِ حكيمانه‌نڭ بر فاعلى و ير يوزينڭ موسم بموسم تازه‌له‌نن حيرت‌فزا نقوشلرينڭ، معنيدار مكتوباتنڭ بر كاتبى، بر نقّاشى واردر

Nurdan Katreler

Madem şu kâinat ve mevcudat var ve içinde ef'al ve icad var. Hem madem muntazam bir fiil fâilsiz olmaz, mânidar bir kitap kâtipsiz olmaz. San'atlı bir nakış Nakkâşsız olmaz. Elbette, şu kâinatı dolduran ef'âl-i hakîmânenin bir fâili ve yeryüzünün mevsim be mevsim tazelenen hayretfezâ nukuşlarının, mânidar mektubatının bir kâtibi, bir Nakkâşı vardır.

Otuzbirinci Söz (İkinci Esas)