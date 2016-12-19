Günün Osmanlıca Vecizesi

Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر شو إنسانلر ايچنده، شو كائنات صانعنڭ مقاصدينى أڭ مكمّل بر صورتده بيلديرن و شو كائنات طلسمنى كشف ايدن و خلقتڭ معمّاسنى آچان و ربوبيتڭ محاسنِ سلطنتنه أڭ مكمّل طرزده دلاّللق ايدن محمّد عليه الصلاة والسلامدر Nurdan Katreler Şu insanlar içinde, şu kâinat Sâniinin makàsıdını en mükemmel bir surette bildiren ve şu kâinat tılsımını keşfeden ve hilkatin muammâsını açan ve rububiyetin mehâsin-i saltanatına en mükemmel tarzda dellâllık eden Muhammed aleyhissalâtü vesselâmdır. Otuzbirinci Söz (İkinci Esas)

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