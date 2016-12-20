Günün Osmanlıca Vecizesi

Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر إنسانده جسمدن باشقه ناصل عقل، قلب، روح، خيال، حافظه گبى معنوى وجودلر ده وار. ألبته إنسانِ أكبر اولان عالمده و شو إنسان ميوه‌سنڭ شجره‌سى اولان كائناتده، عالمِ جسمانيتدن باشقه عالملر وار. Nurdan Katreler İnsanda cisimden başka nasıl akıl, kalb, ruh,hayal, hafıza gibi mânevî vücutlar da var. Elbette, insan-ı ekber olan âlemde ve şu insan meyvesinin şeceresi olan kâinatta, âlem-i cismaniyetten başka âlemler var. Otuzbirinci Söz (İkinci Esas)

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