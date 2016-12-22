Günün Osmanlıca Vecizesi

Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر نقّاشِ أزلى، شو كائناتى، كمالاتنى و جمالنى و حقائقِ أسماسنى گوسترمك ايچون اويله بر طرزده يازمشدر كه؛ بتون موجودات، حدسز جهتلرله نهايتسز كمالاتنى و أسما و صفاتنى بيلديرر، إفاده ايدر Nurdan Katreler Nakkâş-ı Ezelî, şu kâinatı, kemâlâtını ve cemâlini ve hakaik-i esmâsını göstermek için öyle bir tarzda yazmıştır ki; bütün mevcudat hadsiz cihetlerle nihayetsiz kemâlâtını ve esmâ ve sıfâtını bildirir, ifade eder. Otuzbirinci Söz (İkinci Esas)

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