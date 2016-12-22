Günün Osmanlıca Vecizesi

Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.
نوردن قطره لر
نقّاشِ أزلى، شو كائناتى، كمالاتنى و جمالنى و حقائقِ أسماسنى گوسترمك ايچون اويله بر طرزده يازمشدر كه؛ بتون موجودات، حدسز جهتلرله نهايتسز كمالاتنى و أسما و صفاتنى بيلديرر، إفاده ايدر
Nurdan Katreler
Nakkâş-ı Ezelî, şu kâinatı, kemâlâtını ve cemâlini ve hakaik-i esmâsını göstermek için öyle bir tarzda yazmıştır ki; bütün mevcudat hadsiz cihetlerle nihayetsiz kemâlâtını ve esmâ ve sıfâtını bildirir, ifade eder.
Otuzbirinci Söz (İkinci Esas)