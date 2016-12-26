Günün Osmanlıca Vecizesi

Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر بنم صانعم اويله بر ذاتدر كه؛ هيچ بر شى اوندن گيزلنه‌مز، هيچ بر شى اوڭا نازلانوب آغير گله‌مز. ييلديزلر، ذرّه‌لر قدر اوڭا قولاى گلير. بر بهارى بر چيچك قدر سهولتله ايجاد ايدر. Nurdan Katreler Benim Sâniim öyle bir Zâttır ki; hiçbir şey Ondan gizlenemez, hiçbir şey Ona nazlanıp ağır gelemez. Yıldızlar,zerreler kadar Ona kolay gelir. Bir baharı bir çiçek kadar suhuletle icad eder. Otuz İkinci Söz

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