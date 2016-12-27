Günün Osmanlıca Vecizesi

Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر بزم اوسته‌مز اويله بر ذاتدر كه؛ بتون موجودات، ذرّه‌لردن ييلديزلره و گونشلره قدر أمربر نفر حكمنده اوڭا مطيع و مسخّردرلر Nurdan Katreler Bizim ustamız öyle bir Zâttır ki; bütün mevcudat, zerrelerden yıldızlara ve güneşlere kadar emirber nefer hükmünde Ona mutî ve musahhardırlar. Otuz İkinci Söz

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