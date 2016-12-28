Günün Osmanlıca Vecizesi

Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر "سينك قنادندن طوت، تا سماوات قنديللرينه قدر، بر سينك قنادى قدر شريكه ير يوقدر كه، پارمق قاريشديرسين" Nurdan Katreler "Sinek kanadından tut, tâ semâvât kandillerine kadar, bir sinek kanadı kadar şerike yer yoktur ki parmak karıştırsın" Otuz İkinci Söz

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