Günün Osmanlıca Vecizesi

Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر مشيئت و حكمتِ إلٰهيه‌نڭ مقتضاسيله و چوق أسمانڭ تظاهر ايتمك ايسته‌مه‌سيله مسبّبات، أسبابه ربط ايديلمش. هر بر شى، بر سببله باغلانمش. فقط چوق يرلرده و متعدّد سوزلرده قطعى إثبات ايتمشز كه:"أسبابده حقيقى تأثيرِ ايجادى يوق." Nurdan Katreler Meşiet ve hikmet-i İlâhiyenin muktezasıyla ve çok esmânın tezahür etmek istemesiyle müsebbebat, esbaba raptedilmiş. Herbir şey, bir sebeple bağlanmış. Fakat çok yerlerde ve müteaddit Sözlerde kat'î ispat etmişiz ki: "Esbabda hakikî tesir-i icadî yok." Otuz İkinci Söz

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