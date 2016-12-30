Günün Osmanlıca Vecizesi

Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر أسبابِ ظاهريه و وسائطِ صوريه‌نڭ، ربوبيتِإلٰهيه‌دن هيچ بر جهتده حصّه‌لرى اولاماز. خدمتِ عبوديتدن باشقه نصيبلرى يوقدر. Nurdan Katreler Esbab-ı zâhiriye ve vesait-i suriyenin, rububiyet-i İlâhiyeden hiçbir cihette hisseleri olamaz. Hizmet-i ubûdiyetten başka nasipleri yoktur. Otuz İkinci Söz

Okunma Sayısı: 435

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.