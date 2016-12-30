Günün Osmanlıca Vecizesi

30 Aralık 2016, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.
نوردن قطره لر
أسبابِ ظاهريه و وسائطِ صوريهنڭ، ربوبيتِإلٰهيهدن هيچ بر جهتده حصّهلرى اولاماز. خدمتِ عبوديتدن باشقه نصيبلرى يوقدر.
Nurdan Katreler
Esbab-ı zâhiriye ve vesait-i suriyenin, rububiyet-i İlâhiyeden hiçbir cihette hisseleri olamaz. Hizmet-i ubûdiyetten başka nasipleri yoktur.
Otuz İkinci Söz
Okunma Sayısı: 435
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.