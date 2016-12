Günün Osmanlıca Vecizesi

Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر

'خالقِ عالم برد، أحددر، صمددر. هم هر شيئڭ خالقى اودر. أحديتِ ذاتيه‌سيله برابر طوغريدن طوغرى‌يه هر شيئڭ ديزگينى اونڭ ألنده، هر شيئڭ آناختارى قبضه‌سنده، هر شيئڭ ناصيه‌سنى طوتويور، بر ايش بر ايشه مانع اولمايور. بتون أشياده، بتون أحواليله بر آنده تصرّف ايده‌بيلير.

Nurdan Katreler

'Hâlık-ı Âlem birdir, Ehaddir, Samed'dir. Hem her şeyin Hâlık'ı O'dur. Ehadiyet-i Zâtiyesiyle beraber, doğrudan doğruya her şeyin dizgini Onun elinde, her şeyin anahtarı kabzasında, her şeyin nâsiyesini tutuyor, bir iş bir işe mâni olmuyor. Bütün eşyada bütün ahvâliyle bir anda tasarruf edebilir.'

Otuz İkinci Söz