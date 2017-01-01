Günün Osmanlıca Vecizesi

Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.
نوردن قطره لر
شو شجرۀِ كائناتڭ ثمرهسى اولان بشر، كائناتڭ وجودندن و ايجادندن مقصود اودر و ايجادِ موجوداتڭ غايهسى ده اودر. و او ميوهنڭ چكردگى اولان إنسانڭ قلبى دخى، صانعِ كائناتڭ أڭ منوّر و أڭ جامع بر آيينهسيدر.
Nurdan Katreler
Şu şecere-i kâinatın semeresi olan beşer, kâinatın vücudundan ve icadından maksud odur ve icad-ı mevcudatın gayesi de odur. Ve o meyvenin çekirdeği olan insanın kalbi dahi, Sâni-i Kâinatın en münevver ve en câmi' bir âyinesidir.
Otuz İkinci Söz, İkinci Maksadın Hatimesi