Günün Osmanlıca Vecizesi

Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر إنسانلر ئولدكدن صوڭره، روحلرى باشقه مقاملره گيدر. جسدلرى چورويور. فقط إنسانڭ جسدندن بر چكردك، بر تخم حكمنده اولاجق "عجب الذَنَبْ" تعبير ايديلن كوچك بر جزئى باقى قالوب جنابِ حق، اونڭ اوستنده جسدِ إنسانى‌يى حشرده خلق ايدر، اونڭ روحنى اوڭا گوندرر

Nurdan Katreler İnsanlar öldükten sonra ruhları başka makamlara gider. Cesetleri çürüyor. Fakat insanın cesedinde bir çekirdek, bir tohum hükmünde olacak "acbüzzeneb" tabir edilen küçük bir cüz'ü bâki kalıp, Cenâb-ı Hak onun üstünde cesed-i insanîyi haşirde halk eder, onun ruhunu ona gönderir. Otuz İkinci Söz, İkinci Maksadın Hatimesi

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