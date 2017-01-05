Günün Osmanlıca Vecizesi

Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر ودود إسمنه مظهر اولان محقّقينِ أولياء، "بتون كائناتڭ مايه‌سى، محبّتدر. بتون موجوداتڭ حركاتى، محبّتله‌در. بتون موجوداتده‌كى إنجذاب و جذبه و جاذبه قانونلرى، محبّتدندر." ديمشلر. Nurdan Katreler Vedûd ismine mazhar olan muhakkıkîn-i evliya, "Bütün kâinatın mayası muhabbettir. Bütün mevcudatın harekâtı, muhabbetledir. Bütün mevcudattaki incizap ve cezbe ve cazibe kanunları muhabbettendir" demişler. Otuz İkinci Söz, Üçüncü Maksat

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