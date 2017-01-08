Günün Osmanlıca Vecizesi

Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر دنيانڭ اوچ يوزى وار:برنجى يوزى ، جنابِ حقّڭ أسماسنه باقار. اونلرڭ نقوشنى گوسترر. معناىِ حرفيله، اونلره آيينه‌دارلق ايدر. دنيانڭ شو يوزى، حدسز مكتوباتِ صمدانيه‌در. بو يوزى غايت گوزلدر. نفرته دگل، عشقه لايقدر. Nurdan Katreler Dünyanın üç yüzü var: Birinci yüzü, Cenâb-ı Hakk'ın esmâsına bakar. Onların nukuşunu gösterir. Mânâ-yı harfiyle, onlara âyinedarlık eder. Dünyanın şu yüzü, hadsiz mektubât-ı Samedâniyedir. Bu yüzü gayet güzeldir. Nefrete değil, aşka lâyıktır. Otuz İkinci Söz, Üçüncü Maksat

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